Украинка, которая осталась в китайском Ухане с собачкой, рассказала о введении нового карантина в городе

Украинка Анастасия Зинченко, которая осталась в Ухане Фото: Instagram-страница девушки

Девушка назвала это "иронией судьбы"

Украинка Анастасия Зинченко, которая осталась в китайском Ухане, поскольку не смогла там оставить свою собачку, пожаловалась на то, что в ее городе снова ввели карантин из-за нового случая заражения коронавирусом.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Не знаю, то ли мне не везет или так нужно, но сегодня в моем районе в городе Ухань объявили 14-дневный новый карантин, поскольку нашли нового зараженного человека", - объясняет девушка.

Она отмечает, что в последнее время люди уже спокойно ходили по городу и в магазины, поскольку внутренний карантин сняли, а теперь человек, который заболел коронавирусом и все, кто с ним контактировали, находятся под подозрением.

"В течение этих 14 дней будут снова ходить по домам и проверять температуру. Раньше говорили, что 8 апреля разблокируют город, но я уже в этом очень сомневаюсь. Как будет дальше и чем все это закончится - я не знаю", - добавила Анастасия Зинченко.

Напомним, ранее сообщалось, что посольство Украины не позволило украинке Анастасии Зинченко взять с собой собаку во время эвакуации из города Ухань.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский позвонил украинке Анастасии Зинченко и пообещал найти способ, чтобы эвакуировать ее домой. А потом и футбольный клуб "Шахтер" заявил, что готов отправить свой самолет в Ухань, чтобы помочь с эвакуацией украинцев.

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Через определенный период времени Анастасия Зинченко заявила, что про нее забыли, а про новую эвакуацию она ничего не знает.