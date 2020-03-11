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Украинец пытался незаконно перевезти в соседнее государство более 10 тысяч масок

Государственная пограничная служба

Общая сумма конфиската составила почти 356 тысяч гривен

Гражданин Украины пытался перевезти более 10 тысяч медицинских масок в соседнюю страну через пункт пропуска "Устилуг". Об этом сообщает Государственная пограничная служба. 

Отмечается, что мужчина перевозил товар в автомобили марки Volkswagen. Во время мероприятий пограничного контроля, учитывая анализ рисков, пограничники вывели авто для дополнительной проверки.

"В результате осмотра совместно с таможенниками в двойном днище багажного отделения иномарки было обнаружено два специально изготовленные тайники. В них находились одноразовые медицинские маски в общем количестве 10 653 штуки," - сказано в сообщении.

Обнаруженный товар и автомобиль изъяты установленным порядком. Общая сумма конфиската составила почти 356 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что на Волыни блокировали контрабанду сигарет стоимостью 15 млн гривен.

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