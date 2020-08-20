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Украинцев предупредили об опасных метеорологических явлениях

Фото из открытых источников

В частности, в горах существует угроза образования локальных селевых потоков

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили о сложных метеорологических явлениях в западных областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на Укргидрометцентр.

"По информации Укргидрометцентра, 20 августа в западных областях грозы (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Также в службе предупредили об изменении гидрологической ситуации в регионе.

"20 августа на реках Закарпатской области и реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) продолжится повышение уровней воды на 0,5-1,5 м (над уровнями на 8 час. 18 августа), без негативных последствий", - отметили спасатели.

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Как отмечается, в местах прохождения сильных ливней будет происходить формирование значительного местного и склонного стока, с затоплением пониженных участков в населенных пунктах, вследствие загромождения русел малых рек.

В горах существует угроза образования локальных селевых потоков.

Относительно остальных областей, в ГСЧС предупредили о пожарной опасности.

"20 августа в Украине, кроме Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - отметили там.

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Ранее сообщалось, что на запад Украины надвигается непогода: синоптики предупреждают о грозах и сильных дождях, которые могут спровоцировать подтопления и оползни.

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