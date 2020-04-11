Украинцев, эвакуированных из ОАЭ, отправили на обсервацию в санаторий в Киевской области

Санаторий "Украина" в Ворзеле Фото из открытых источников

Стоимость услуг в санатории остается на уровне себестоимости для всех, кто прибыл в медучреждение

Украинцев, которых эвакуировали из Объединенных Арабских Эмиратов, отправили на обсервацию в санаторий "Украина" в городе Ворзель, Киевской области.

Об этом сообщает PavlovskyNews.

Отмечается, что людей, которые прибыли на территорию санатория, охраняют не так усиленно, как это было в "Казацком" или "Пуще".

Известно, что стоимость услуг за проживание в медучреждении остается на уровне себестоимости для вновь прибывших граждан Украины - одноместный номер - 850 грн, двухместный - 750 грн с человека.

К тому же, участие санатория в программе обсервации дает возможность не останавливать его работу, платить повышенную зарплату персоналу и содержать инфраструктуру.

Сейчас санаторий заполнен на 50%, однако планируется, что к 15 мая его заполнят на 100%.

Медицинский персонал уже прошел инструктаж и получил соответствующие средства защиты.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня из ОАЭ в Украину прибыл самолет со 113 украинцами. На борту также находилась партия гуманитарной помощи для поддержки Украины в преодолении пандемии COVID-19.