live
Новости » События Читати новину українською

Украинцев, эвакуированных из ОАЭ, отправили на обсервацию в санаторий в Киевской области

Санаторий "Украина" в Ворзеле Фото из открытых источников

Стоимость услуг в санатории остается на уровне себестоимости для всех, кто прибыл в медучреждение

Украинцев, которых эвакуировали из Объединенных Арабских Эмиратов, отправили на обсервацию в санаторий "Украина" в городе Ворзель, Киевской области.

Об этом сообщает PavlovskyNews.

Отмечается, что людей, которые прибыли на территорию санатория, охраняют не так усиленно, как это было в "Казацком" или "Пуще".

Известно, что стоимость услуг за проживание в медучреждении остается на уровне себестоимости для вновь прибывших граждан Украины - одноместный номер - 850 грн, двухместный - 750 грн с человека.

К тому же, участие санатория в программе обсервации дает возможность не останавливать его работу, платить повышенную зарплату персоналу и содержать инфраструктуру.

Новости по теме: Граждане в обсервации будут питаться за собственный счет, - решение правительства

Сейчас санаторий заполнен на 50%, однако планируется, что к 15 мая его заполнят на 100%.

Медицинский персонал уже прошел инструктаж и получил соответствующие средства защиты.

Новости по теме: Заработало приложение для контроля обсервации и самоизоляции: За отказ - штраф

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня из ОАЭ в Украину прибыл самолет со 113 украинцами. На борту также находилась партия гуманитарной помощи для поддержки Украины в преодолении пандемии COVID-19.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Пожар в Чернобыльской зоне: Загрязненный воздух пройдет через Киевскую область Правоохранители объявили о подозрении мужчине, который спровоцировал пожар на территории Зоны отчуждения В Чернобыльской зоне уже седьмой день пытаются потушить пожар Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения: Спасатели продолжают тушение на территории трех лесничеств
Loading...

программы канала ZIK

Экономическая ситуация в стране во время карантина. Получит ли Украина транш от МВФ? | Народ против | 09.04.20
Народ против | Интервью с Евгением Комаровским | 09.04.20
Леонид Кравчук | Ток-шоу
Анатолий Шарий | HARD с Влащенко | 07.04.20
Андрей Портнов | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу