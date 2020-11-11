Украина в ОБСЕ предоставила доказательства того, что НВФ укрепляют позиции на Донбассе

Украинская сторона зафиксировала нарушение перемирия со стороны НВФ Фото из открытых источников

Противник проводит инженерные работы с применением боеприпасов

На Донбассе незаконные вооруженные формирования продолжают проводить инженерные работы, направленные на восстановление и усиление существующих позиций на всем участке линии контакта. Примеры грубых нарушений дополнительных мер по усилению режима прекращения огня делегация Украины в ОБСЕ привела во время заседания Форума сотрудничества безопасности 11 ноября, передает "Укринформ".

По данным украинской стороны СЦКК, противник нарушил пункт, предусматривающий запрет на наступательные действия. Под ним также понимаются любые попытки изменить позиционное размещение войск, включая дополнительное инженерное оборудование позиций в сторону противника.

В частности, делегация Украины с помощью карт привела конкретные случаи инженерного оборудования позиций силами противника:

в районе между шахтой Бутовка и н. п. Спартак (координаты: 48°05'33"N, 37°46'22"Е) в период с 20 октября по 4 ноября;

в районе Ясиноватской развязки (координаты: 48°07'02"N, 37°47' 46 " Е), с 27 по 30 октября;

Google Maps

в районе н. п. Новотошковское (координаты: 48°42'54"N, 38°40 '17"E), с 20 октября по 4 ноября;

Google Maps

в районе аэропорта н. п. Донецк (координаты: 48°04'40'N, 37°43'46'Е; 48°04'24"N, 37°41' 37 " Е), 3 ноября;

Google Maps

в районе н. п. Шумы (координаты: 48°22'35"N, 37°56' 59 " E), 3 ноября;

Google Maps

в районах н.п. Широкино (координаты: 47º0626ʺN, 37º5018ʺE), н.п. Водяное (координаты: 47º0849ʺN, 37º4838ʺE) и н.п. Пикузы (координаты: 47º1026ʺN, 37º4806ʺE), 3 ноября.

В связи с нарушениями, украинская сторона направила в Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ вербальные ноты №№ 732-обсе, 733-обсе от 04.10.2020 и №№ 736-обсе, 737-обсе и 738-обсе от 05.11.2020.

"Приведенные факты относительно восстановления существующих позиций, оборудования новых траншей и огневых позиций, а также регулярное использование БПЛА для разведки оборонительных позиций ВС Украины, в полной мере объясняют открытое нежелание со стороны незаконных вооруженных формирований РФ действовать в пределах достигнутого перемирия", - говорится в заявлении украинской делегации в ОБСЕ.

Напомним, 11 ноября незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего один боец получил ранения.