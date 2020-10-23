Украина сообщила МАГАТЭ об угрозе ядерного загрязнения на Донбассе, – Резников

По словам вице-премьера, Донбасс находится на грани экологической катастрофы

"Донбасс находится на грани экологической катастрофы. Не только из-за загрязнения воздуха, почвы, разрывов боеприпасов и минирования — там и ядерное загрязнение. Мало кто знает, но в 1979 году на территории шахты "Юнком", что сейчас находится на оккупированных территориях, советская власть осуществила ядерный взрыв: 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте. После того капсулу оставили в шахте, но постоянно откачивали воду, чтобы предотвратить попадание радиации в почву и воду. Два года назад оккупационные власти прекратили откачку воды, и радиация уже поступает в горизонт питьевой воды", - отметил Алексей Резников.

По его словам, прекращена откачка воды из нескольких десятков других шахт, и это уже через несколько месяцев приведет к экологической катастрофе, что развернется не только на Донбассе, а и в Ростовской области России.

"Я обратился к МАГАТЭ относительно проведения экспертизы, мониторинговой миссии. На сегодня вопрос, пропустят ли мониторинговую группу на оккупированные территории, пока открыт. Я надеюсь, что наблюдатели таки попадут туда и зафиксируют ситуацию с радиоактивным загрязнением", - добавил вице-премьер.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не знает, сколько денег нужно для восстановления Донбасса.

"Никто не знает, я говорю правду, 10, 20 или 50 млрд долл. надо, чтобы поднять временно оккупированную территорию Донбасса. Мы не знаем обо всех предприятиях. У нас есть данные от разведки и тому подобное, о чем я не хочу говорить подробно, потому что не имею права.

Но то, что я знаю, что мы не понимаем полностью эту цифру: сколько вывезено заводов, фабрик, распилено на металл, что там с шахтами, которые затоплены, какая там в целом ситуация, что там с медициной", - заявил Зеленский.