Украина потеряла над территорией Ирана два самолета, – Цыбулько о трагедии с бортом "МАУ"

В случае с первым самолетом Украина не слишком настаивала на компенсациях, отметил политолог

За последние 20 лет Украина потеряла над территорией Ирана два своих самолета. Ранее в воздушном пространстве этой страны потерпел крушение борт с экипажем и сотрудниками Харьковского авиационного объединения.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK сказал политолог Владимир Цыбулько.

"За минувшие 20 лет Украина потеряла на территории Ирана два самолета. В свое время Украина пыталась производить Ан-148 вместе с Ираном. И тогда впервые погиб экипаж и сотрудники Харьковского авиационного объединения, более 20 инженеров и конструкторов плюс экипаж, который Иран, иранские диспетчеры просто навели на гору, и он влетел в гору. Но тогда Украина не слишком настаивала, борясь за иранский рынок, на компенсациях и тому подобное, на процедурных моментах, которые гарантируют правила IKAO, Международной организации гражданской авиации", – отметил Владимир Цыбулько.

Новости по теме: Канада требует обнародовать расшифровку черных ящиков самолета "МАУ"

Политолог заявил, что после трагедии с самолетом "МАУ" первые заявления украинской власти были размытыми.

Напомним, 8 января 202 года самолет "МАУ" был сбит иранскими военными недалеко от аэропорта Тегерана. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек.

Как сообщали, 2 июля страны, граждане которых погибли в авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране, подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в переговорах о выплате компенсаций Ираном.