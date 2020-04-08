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Украина отправила в Италию самолет с гуманитарной помощью

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Поставка гуманитарной помощи организована по специальному указу президента Украины

Сегодня утром из киевского аэропорта "Жуляны" до Рима вылетел самолет с дезинфицирующими жидкостями, как гуманитарная помощь итальянским медикам в борьбе с коронавирусом. Об этом  заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что поставка гуманитарной помощи организована по специальному указу президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня в 7:00 из аэропорта Жуляны в Рим вылетел транспортный самолет Национальной гвардии с грузом в 5 000 литров дезинфицирующих жидкостей для нужд итальянских медиков", - сказано в сообщении.

Напомним, Зеленский приказал отправить в Италию бригаду медиков для борьбы с коронавирусом. Украинские медики пробудут в Италии 14 дней, во время чего они будут помогать итальянским врачам и получать опыт, который смогут использовать дальше.

 

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