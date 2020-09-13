Украина обратилась в Международный суд в Гааге из-за казней украинских военных на Донбассе

Гюндуз Мамедов Фото из открытых источников

Кроме этого, Украина готовит к передаче МУС еще один пакет доказательств против РФ

Украина направила в Офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге информацию о внесудебных казнях украинских военнослужащих, которые произошли во время боев за Иловайск и Дебальцево в 2014-2015 годах. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в интервью "Радио Свобода".

"Последнее из сообщений по Донбассу касалось казней военнослужащих в ходе боев за Иловайск и Дебальцево. Также в нем освещалась практика ведения Россией боевых действий "чужими руками", то есть привлечения ею к конфликту подконтрольных незаконных вооруженных формирований", - заявил Мамедов.

По его словам, в ближайшее время Украина также планирует передать в Офис прокурора МУС еще один пакет собранных доказательств о совершении российскими военными военных преступлений. Гюндуз Мамедов подчеркнул, что новые факты будут касаться нарушений российским военным руководством договоренностей по "зеленому коридору" для отхода украинских сил под Иловайском.

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"На основе информации, подаваемой украинскими органами прокуратуры совместно с правозащитными организациями, Офис прокурора МУС осуществляет предварительное изучение ситуации в Украине", - подчеркнул он.

К слову, в целом Украина направила в Международный уголовный суд в Гааге 15 сообщений. В частности, 7 из них касались Донбасса, а 8 - нарушений в Крыму.

Напомним, 13 сентября в аннексированном Крыму проходят так называемые "местные выборы". В связи с этим МИД Украины выразило протест и осудило незаконное голосование. Кроме этого, украинское ведомство призвало мировое сообщество не признавать результаты голосования и ввести новые санкции против РФ.