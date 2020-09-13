Украина обратилась в Международный суд в Гааге из-за казней украинских военных на Донбассе
Кроме этого, Украина готовит к передаче МУС еще один пакет доказательств против РФ
Украина направила в Офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге информацию о внесудебных казнях украинских военнослужащих, которые произошли во время боев за Иловайск и Дебальцево в 2014-2015 годах. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в интервью "Радио Свобода".
"Последнее из сообщений по Донбассу касалось казней военнослужащих в ходе боев за Иловайск и Дебальцево. Также в нем освещалась практика ведения Россией боевых действий "чужими руками", то есть привлечения ею к конфликту подконтрольных незаконных вооруженных формирований", - заявил Мамедов.
По его словам, в ближайшее время Украина также планирует передать в Офис прокурора МУС еще один пакет собранных доказательств о совершении российскими военными военных преступлений. Гюндуз Мамедов подчеркнул, что новые факты будут касаться нарушений российским военным руководством договоренностей по "зеленому коридору" для отхода украинских сил под Иловайском.
"На основе информации, подаваемой украинскими органами прокуратуры совместно с правозащитными организациями, Офис прокурора МУС осуществляет предварительное изучение ситуации в Украине", - подчеркнул он.
К слову, в целом Украина направила в Международный уголовный суд в Гааге 15 сообщений. В частности, 7 из них касались Донбасса, а 8 - нарушений в Крыму.
Напомним, 13 сентября в аннексированном Крыму проходят так называемые "местные выборы". В связи с этим МИД Украины выразило протест и осудило незаконное голосование. Кроме этого, украинское ведомство призвало мировое сообщество не признавать результаты голосования и ввести новые санкции против РФ.