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Украина направила ОБСЕ ноту из-за ранения гражданского вблизи Авдеевки

Наблюдатели Специальной мониторинговой группы ОБСЕ

Ранение получил тракторист, возвращавшийся с сельскохозяйственных работ

Украина подготовила и направила письменную ноту на Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ из-за ранения гражданского на Донбассе - в районе населенного пункта Каменка вблизи Авдеевки. Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной групп в Facebook.

"Подготовлена и направлена письменная нота на СММ ОБСЕ. Сегодня утром СГ "Авдеевка" УССЦКК проводит верификацию события на месте”, - говорится в сообщении.

Представители Украины в ТКГ отметили, что накануне, 20 декабря, в 19:30 в результате обстрела из СПГ-9 на дороге вблизи Авдеевки был поврежден и сгорел трактор марки John Deere, возвращался из сельскохозяйственных работ.

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Напомним, вчера, 20 декабря, в районе проведения Операции объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. В частности, в результате обстрела один из трактористов, возвращавшийся с сельскохозяйственных работ, получил ранение.

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