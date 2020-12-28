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Украина направила ноту ОБСЕ из-за военного, которого ранили на Донбассе

Фото из открытых источников

Состояние здоровья раненого удовлетворительное

Украинская делегация в ТКГ направила ноту ОБСЕ из-за украинского военного, которого накануне ранили на Донбассе. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба делегации. 

"Вчера, 27 декабря около 23:00 в результате обстрела со стороны противника получил боевое травмирование один из военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Состояние его здоровья удовлетворительное, он эвакуирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота на СММ ОБСЕ.

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Напомним, за прошедшие сутки, 27 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть обстрелов и один пролет беспилотного летательного аппарата.

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