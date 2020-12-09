Украина – единственная страна мира, которая может спрогнозировать ситуацию с COVID-19 на месяц вперед,– Плотников поиронизировал над усилением карантина в январе
Правительство страны считает, что ситуация через месяц будет такой плохой, что надо вводить локдаун
Украина, принимая 9 декабря решение о введении жесткого локдауна с 8 января, единственная страна в мире, которая может прогнозировать ситуацию с распространением коронавируса на месяц вперед.
Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил заслуженный экономист Украины Алексей Плотников.
"Мы, пожалуй, единственная страна в мире, которая может прогнозировать ситуацию с коронавирусом на месяц. Вот сегодня 9 декабря, а карантин вводят с 8-го января. То есть мы единственная страна, которая может прогнозировать на месяц, что ситуация за месяц будет такой плохой, что надо вводить карантин", – отметил Алексей Плотников.
При этом экономист отметил, что европейские страны более взвешенно принимают решение о введении локдауна, в частности, опираясь на ежедневную статистику, а не месячную.
"Франция, Германия, Австрия, они вводили карантин в пятницу на ближайший понедельник. Там был пик заболеваемости, там был коллапс с медициной и так далее. А кто знает, может у нас на 30 декабря будет как две Италии, не дай Бог, по заболеваемости и по заполненности мест. Поэтому, понимаете, с этой точки зрения это выбранный карантин. Его вводят, потому что надо было когда-то его вводить. Но приведет ли карантин к разрыве цепи заболеваемости когда пройдут праздники, когда купят то, что откладывали на новый год, когда отгуляют и католическое, и православное Рождество, непонятно", – прокомментировал Алексей Плотников.
Как сообщали, украинское правительство введет усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
По словам премьер-министра Дениса Шмигаля, "зимние каникулы ради безопасности" будут предусматривать:
- запрете работы кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов навынос); кинотеатров, театров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов;
- запрет работы торгово-развлекательных центров (будет разрешаться торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией);
- запрет торговли непродовольственными товарами; любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий;
- будут отправлены на каникулы все учебные заведения, кроме детских садов.
В то же время Шмигаль отметил, что на период действия усиленного карантина в Украине будет работать общественный транспорт. Также будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы.