Угрозы Зеленскому: ГБР передало в суд дело против Федыны и Звиробий

Народный депутат от ЕС София Федина Фото из открытых источников

Женщинам инкриминируют угрозу убийством и совершение преступления группой лиц

Государственное бюро расследований передало в суд обвинительный акт против народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федыны и волонтера Маруси Звиробий относительно угроз президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщили "Украинские Новости" со ссылкой на источник в ведомстве.

"Дело передано в суд", – заявил собеседник.

Как отмечается, Федыне и Звиробий инкриминируют совершение преступления по части 1 статьи 346 (угроза убийством в отношении президента Украины) и статьи 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) Уголовного кодекса Украины.

По предварительной информации, обвинительный акт передан в один из киевских судов.

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Напомним, 26 октября прошлого года депутат София Федына и волонтер Маруся Звиробий во Львове провели онлайн-трансляцию в YouTube и в Facebook, где угрожали убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Позже Федыне сообщили о подозрении по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 346 УК. В случае доказательства вины женщине грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.