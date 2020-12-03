Угрозы украинцам венгерского происхождения: В МВД говорят, что "Правый сектор" к этому не причастен

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко Скриншот из видео

Антон Геращенко предположил, что видео с угрозами записал провокатор, которого наняли из-за границы

Представители "Правого сектора" и других национальных группировок не причастны к угрозам украинцам венгерского происхождения на Закарпатье.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Гость ток-шоу заверил, что правоохранители обязательно найдут того, кто на видео угрожал украинцам венгерского происхождения.

"Могу сказать, что никакой "Правый сектор" к этому не причастен. Если вы помните, во фразах, которые говорил молодой человек в балаклаве, там были угрозы в адрес детей, что мы вас найдем, мы ваших детей порежем и т. д., и т. п. Никогда представители "Правого сектора" и других национальных группировок не опускались до подобного рода угроз. Мы думаем, что это провокатор, нанятый, возможно, из-за рубежа, который за определенную сумму небольшую денег зачитал это приветствие. Потом оно было запущено в Интернет, и мы уже видим, как оно распространялось. Распространялось оно, кстати говоря, с аккаунтов, которые находились за пределами Украины, что показывает, что эта провокация была придумана извне", – отметил Антон Геращенко.

Заместитель министра продолжил: "Мы неоднократно наблюдали за последние 7 лет попытки со стороны РФ столкнуть лбами украинцев с венгерской общиной, израильским народом. Были случаи поджега синагог, были случаи осквернения израильских, например, памяток. И мы расследовали эти дела и задержали людей, которые под заказ пытались совершить такие акции".

Напомним, Общество венгерской культуры Закарпатья заявило, что 30 ноября Служба безопасности Украины провела обыски в нескольких венгерских учреждениях Закарпатья и дома у главы общества Ласло Брензовича.

В Венгрии сразу же отреагировали на эти действия СБУ, отметив, что правительство страны намерено на всех международных фронтах заступаться за венгров Закарпатья, поэтому Петер Сийярто на заседании министров иностранных дел стран НАТО 1 декабря поднял вопрос обысков в венгерских учреждениях Закарпатья.

В свою очередь, глава Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров публично отрицал причастность к обыскам СБУ в обществе венгров Закарпатья и призвал силовиков предоставить доказательства.

А тем временем глава Национальной полиции Игорь Клименко рассказал, что по факту угроз украинцам венгерского происхождения правоохранители начали уголовное производство.

Кроме того, 2 декабря министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна попросила ОБСЕ направить мониторинговую миссию на Закарпатье в связи с ситуацией, которая там сложилась.