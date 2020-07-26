Угроза нацбезопасности: СНБО обнаружило утечку данных из сервиса Cloudflare

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Сервис используют для защиты от DDoS-атак

Специалисты по кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины обнаружили угрожающую госбезопасности утечку данных с почти тремя миллионами сайтов с сервиса Cloudflare, который используют для защиты от DDoS и ряда других кибератак. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины обнаружили в DarkNet опубликованный перечень из почти 3 миллионов сайтов, которые используют сервис Cloudflare для защиты от DDoS и ряда других кибератак", - говорится в сообщении.

В СНБО также пояснили, что сервис Cloudflare предоставляет сетевые услуги с сокрытия истинных IP-адресов для смягчения DDoS-атак, работы служб безопасности в интернете и сервисов сервера распределенных доменных имен.

Как отмечается, опубликованный перечень содержит реальные IP-адреса сайтов, что создает угрозы направленных на них атак. В частности, среди таких адресов 45 записей с доменом "gov.ua" и более 6,5 тысяч с доменом "ua", в частности, ресурсы, которые принадлежат объектам критической инфраструктуры.

Известно, что специалисты уже проанализировали информацию относительно украинских сайтов. Оказалось, что информация о части ресурсов является устаревшей. Однако, другая часть остается актуальной.

В настоящее время основные субъекты кибербезопасности уведомлены об угрозе, осуществляется оповещение владельцев всех ресурсов, IP-адреса которых было скомпрометировано вследствие утечки.

Напомним, недавно сотрудники СНБО зафиксировали новый тип DDoS-атак, который может оставить без интернета целую страну.