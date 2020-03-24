Недалеко от Канады ученые нашли утерянную часть утерянного континента

Правительственный курьер

Этот континент существовал 2,7 миллиарда лет до того, как его континентальная плита распалась около 150 миллионов лет назад

Геологи нашли в районе современной канадской Северной Атлантики фрагмент утерянного континента, заполненного алмазами. Об этом сообщает "Удядовый курьер".

Как отмечается, фрагмент Североатлантического кратона (NAC) был найден геологами, которые просеивали образцы алмазов с южного острова Баффина в Канаде. NAC – это древняя часть континентальной коры Земли, которая тянется вокруг вершины северного полушария от Шотландии до канадского региона Лабрадор, глубоко под землей.

По словам ученых, этот континент существовал 2,7 миллиарда лет до того, как его континентальная плита распалась около 150 миллионов лет назад. Доказательства древней коры ранее также нашли в Шотландии, Гренландии и Лабрадоре.

Правительственный курьер

"Минеральный состав других частей Северо-Атлантического кратона настолько уникален, что нельзя было ошибиться. Было легко связать кусочки вместе. Смежные древние кратоны в северной Канаде, в северной части Квебека, в северной части Онтарио и Нунавута – абсолютно разные минералогии", – сказала геолог из Университета Британской Колумбии Майя Копылова.

Геологи утверждают, что новый фрагмент добавляет около 10 процентов к уже известному пространству NAC, а также помогает восстановить загадочные формы древней континентальной коры Земли.

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