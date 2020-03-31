Убийство Старицкого: На одежде жены Кожары нашли следы от выстрела

Леонид Кожара facebook.com/kozhara

Экспертиза выявила новые детали, которые пока не учтены следствием

На одежде жены Леонида Кожары, которого арестовали по подозрению в убийстве бывшего гендиректора телеканала "Интер" Сергея Старицкого, нашли следы от выстрела. Об этом сообщает "Следствие. Инфо".

Как отмечается, после гибели бизнесмена одежду Кожары и его жены Марины Козерод отдали на экспертизу. В частности, исследовалось, есть ли там остатки крови погибшего или следы от выстрела.

В частности, в выводах экспертов указывается, что на одежде и теле Кожары их не нашли. Прокуроры объяснили это тем, что патроны, которыми экс-министр заряжал свой пистолет, якобы не оставляют пороха.

Кроме этого, таких следов от выстрела не было и на теле Марины Козерод. Однако на спортивной кофте, в которую она была одета в тот вечер, эксперты нашли их, а именно - дифениламин.

"На спортивной кофте и спортивных брюках, принадлежащих Козерод, обнаружен дифениламин, что может свидетельствовать о наличие следов продуктов выстрела", – говорится в заключении экспертов.

Экспертное заключение о наличии следов продуктов выстрела на вещах, которые принадлежат Марине Козерод/ДОКУМЕНТ “Слидство.Инфо”

Напомним, недавно адвокаты бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары, подозреваемого в убийстве бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого, заявили, что жена экс-министра призналась в преступлении, которое произошло случайно.

На следующий день подозреваемого Леонида Кожару арестовали в зале Шевченковского суда Киева.