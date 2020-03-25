Убийство Старицкого: Инцидент мог произойти во время ссоры

Леонид Кожар из открытых источников

Сейчас Кожара задержан и будет доставлен в суд

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что мотивом убийства бывшего директора телеканала "Интер" Сергея Старицкого могла стать ссора в нетрезвом состоянии. Об этом он сказал в комментарии в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения.

Как уже известно, 22 февраля в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары был найден труп гражданина Сергея Старицкого с огнестрельным ранением, которое было нанесено ему наградным оружием Кожары. Леонид Кожара и его жена заявляли, что находились в соседней комнате, что услышали выстрел, что, по их мнению, Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством из наградного оружия Кожары.

"Следствие, прокуратура провели необходимые экспертизы, провели следственные эксперименты в доме Кожары и пришли к выводу, что имеется достаточное основание считать, что господин Кожара совершил это убийство, умышленное убийство. И поэтому ему сегодня предъявлено подозрение в умышленном убийстве. Его статус – это подозреваемое лицо. Дальше будет суд о мере пресечения. Это будет Шевченковский суд Киева", - сказал Геращенко.

Он отметил, что могла возникнуть какая-то ссора, которая стала мотивом для совершения убийства.

"Есть мнения следствия о том, что возникла какая-то ссора во время распития спиртных напитков. Какие-то причины самой ссоры нам не известны. И следствие подозревает, что во время этой ссоры господин Кожара из наградного пистолета застрелил господина Старицкого... Они были давно знакомы, больше 10 лет, это точно. И они были соседями, если не ошибаюсь, и имели давние дружеские отношения, но так часто бывает, что у людей, которые дружили, могли возникнуть какие-то споры, которые привели, увы, к этой трагедии", - добавил заместитель министра.

Антон Геращенко подчеркнул: следствие считает, что это произошло во время ссоры, возникшей внезапно.

"Жене господина Кожары подозрение не предъявлялось. Подозрение предъявлено именно ему. Он задержан и будет доставлен в суд", - отметил заместитель главы МВД.

По его словам, дата заседания еще не определена.

Напомним, сегодня стало известно, что правоохранители задержали бывшего министра иностранных дел Леонида Кожару, которого подозревают в умышленном убийстве.