Убийство Шеремета в 2012 году обсуждалось спецслужбами Беларуси: СМИ обнародовали доказательства

Александр Лукашенко ТАСС

Возможность взорвать взрывчаткой журналиста обсуждали по приказу Александра Лукашенко

Еще в 2012 году секретные службы Беларуси по приказу Александра Лукашенко обсуждали возможность взорвать взрывчаткой журналиста Павла Шеремета, что было осуществлено через 4 года. Об этом свидетельствуют записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева, а также сообщают "Белорусский народный трибунал" и бельгийское издание EUobserver.

Как отмечается, на записи звучат слова Зайцева, записанные скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в офисе Зайцева в Минске.

В том числе на записи обсуждается способ убийства Павла Шеремета, который в то время жил и работал в России. Ставится задача его взорвать. И сделать это так, чтобы убийство стало публичным сигналом.

"Вот по Шеремету нужно сработать, какой за*бал бл*дь. Сделаем закладку какую-нибудь и так далее, чтобы этой крысе бл*дь совсем бл*дь ни рук, ни ног не соберали. Все чтобы было как натуральным образом, но это не так влияет на сознание людей... Президент (Александр Лукашенко - ред.) ждет этих операций", - сказал Зайцев.

Новости по теме: Дело Шеремета: Следствие не смогло определить заказчиков убийства

Кроме того, на записи звучат доказательства, что в 2012 году КГБ Беларуси готовил операции по устранению и других своих политических оппонентов на территории других государств. По словам Зайцева, задачу организаций политических убийств поставил перед КГБ сам президент Беларуси и выделил на эти нужды 1,5 млн долларов.

На совещании обсуждалось использование ядов, взрывчатых веществ, поломок автомобилей для достижения поставленных целей.

Также в руки расследователей попали документы слежения за Павлом Шереметом.

Документы слежения за Павлом Шереметом Украинская правда

Документы слежения за Павлом Шереметом Украинская правда

Документы слежения за Павлом Шереметом Украинская правда

По информации источников оппозиционной организации "Белорусский народный трибунал", на записи озвучены не все планировавшиеся цели. Например, обговаривались убийства в Германии Олега Алкаева (бывший директор тюрьмы в Беларуси), Владимира Бородача (экс-полковник) и Вячеслава Дудкина (был главным в стране по борьбе с коррупцией), а в России под удар попадал российский эксперт Андрей Суздальцев.

Эксперт Национального Центра Медиа Криминалистики США (Университет Колорадо) Каталин Григорас, изучавший запись в 2020 году по запросу издания EUObserver, отметил, что из записи удалена цифровая подпись, которая могла бы способствовать идентификации источника в КГБ, но при этом на записи не выявлено никаких заметных следов аудиоманипуляций.

Новости по теме: В Нацполиции рассказали о еще одной версии убийства Шеремета

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Основными версиями причин преступления была названа профессиональная деятельность, а также неприязненные отношения и причастность российских спецслужб.

В 2019 году министр внутренних дел Арсен Аваков в социальных сетях написал, что Национальная полиция объявила подозрение фигурантам дела относительно убийства журналиста Павла Шеремета.

Также стало известно, что следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подозревает по меньшей мере пятерых человек: военную медсестру Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

Во время брифинга заместитель главы Национальной полиции Украины Евгений Коваль назвал основную версию совершения убийства журналиста Павла Шеремета - дестабилизация социально-политической ситуации в государстве путем убийства известного лица.

На заседании 21 октября 2020 года Шевченковский районный суд города Киева продолжил меры всем троим подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета - Андрей Антоненко (остался под стражей), Юлии Кузьменко (домашний арест и электронный браслет) и Яне Дугарь (оставили залог).