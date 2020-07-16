Убийство Шеремета: Кузьменко продлили арест

Юлия Кузьменко Фото из открытых источников

Суд продлил меру пресечения Кузьменко до 13 сентября

Печерский районный суд города Киева продлил меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Об этом сообщил адвокат фигурантки Тарас Беспалый в Facebook.

Как отмечается, суд продлил меру пресечения для Юлии Кузьменко еще на два месяца. Она пробудет под стражей до 13 сентября 2020 года.

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Напомним, во время обыска в квартире подозреваемой в деле убийства журналиста Павла Шеремета врача Юлии Кузьменко следователи изъяли охотничье ружье гражданского мужа Кузьменко.

Ранее сообщалось, что подозреваемые в убийстве Шеремета отказались от участия в следственных действиях и от полиграфа. По словам заместителя министра МВД Антона Геращенко, они не хотят давать любые показания.