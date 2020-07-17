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Убийство Шеремета: Антоненко продлили арест на два месяца

Сохранение меры пресечения требовала сторона обвинения

Фото из открытых источников

Печерский районный суд города Киева принял решение оставить подозреваемого в "деле Шеремета" Андрея Антоненко в СИЗО еще на два месяца. Об этом из зала заседания сообщило "РБК-Украина".

Отмечается, что этим решением суд полностью удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Прокуроры требовали продления меры пресечения.

Известно, что суд ночью объявил перерыв в рассмотрении ходатайства об ограничении сроков для ознакомления с материалами дела. Прокуроры просят дать адвокатам и подозреваемым 10 дней на изучение дела. Судебные заседания должны продолжиться сегодня, 17 июля, в 14:50.

Напомним, другую подозреваемую в убийстве Павла Шеремета, Юлию Кузьменко, суд оставил под арестом до 13 сентября. Таким образом, ее мера также продлена еще на 2 месяца.

Ранее сообщалось, что во время обыска у нее дома следователи изъяли охотничье ружье гражданского мужа Кузьменко.

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Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля в 07:45 утра. Машина взорвалась на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Подозреваемые в убийстве отказались от участия в следственных действиях и прохождения полиграфа.

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