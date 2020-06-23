Убийство "Сармата": Обвиняемый не понимает резонанса вокруг его отпуска на море

Бродский Фото из открытых источников

Он находился под ночным домашним арестом

Обвиняемый в организации убийства ветерана боевых действий на Донбассе Виталия "Сармата" Олешко бизнесмен из Днепра Евгений Бродский заявил, что просил суд отпустить его на море, потому что это "нормальное явление" отдохнуть летом. Об этом Бродский рассказал "Громадскому".

"Я не понимаю, почему это вызвало такой резонанс. Было обращение в суд, для оздоровления и отпуска детей – я имею малолетнего ребенка. Лето. Это нормальное явление. Суд рассмотрел, все законно, и дал на это разрешение", - сказал Бродский.

Он также добавил, что считает себя невиновным и будет доказывать это в суде.

Обвиняемый напомнил, что уже более года находится на ночном домашнем аресте, днем работает, а ночью соблюдает ограничения и не нарушает решение суда.

Ранее суд определением от 10 июня позволил Бродскому поехать на оздоровление в Бердянск на 5 дней, изменив при этом ему ночной домашний арест в Днепре на базу отдыха. Побратимы убитого "Сармата", которые голодают уже 14 дней, возмутились таким решением. Они требуют вернуть обратно в СИЗО четверых обвиняемых, которых ранее суд освободил из-под стражи под домашний арест.

Бродский, по данным следствия, является обвиняемым соорганизатором убийства, который финансировал преступление. В частности, в разговорах других фигурантов преступления речь идет о $1000.

Ранее в Государственном бюро расследований открыли уголовное производство по факту возможно неправомерных действий полицейских, которые могли знать о подготовке убийства ветерана АТО Виталия Олешко.