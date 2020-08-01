Убийство "полтавского террориста": ГБР начало расследование
В ведомстве отметили, что полицейские действовали в пределах своих полномочий
В Полтавской области начали досудебное расследование убийства "полтавского террориста" Романа Скрипника во время задержания. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
В частности, расследуют причинения телесных повреждений, повлекших смерть 32-летнего гражданина во время проведения спецоперации "Гром".
Так, в ведомстве отметили, что согласно результатам первоочередных следственных действий, полицейские действовали в рамках своих полномочий. Однако, окончательные выводы относительно правомерности действий правоохранителей будут сделаны после досудебного расследования.
Напомним, в субботу ночью, 1 августа, спецназ КОРД ликвидировал "полтавского террориста" Романа Скрипника с помощью меткого выстрела.
Отмечается, что правоохранители нашли злоумышленника ночью в одном из нежилых домов Полтавской области. Однако, Скрипник повел себя агрессивно и, угрожая гранатой, взял в заложники капитана полиции.
В результате правоохранители были вынуждены ввести в действие специальную полицейскую операцию "Гром" и ликвидировать преступника.