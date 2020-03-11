Убийство Гандзюк: Суд разрешил экстрадировать Левина из Болгарии

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Сам Левин непреклонен в том, что не хочет, чтобы его передавали украинской власти

Апелляционный суд в болгарском городе Бургас подтвердил решение суда первой инстанции об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк. Об этом пишет издание Gramofona.com.

Бургасский апелляционный суд оставил в силе решение районного суда города о выдаче гражданина Украины Алексея Левина на родину.

Сам Левин непреклонен в том, что не хочет, чтобы его передавали украинской власти. Он утверждает, что если это произойдет, его поместят в секретную тюрьму, где к нему применят силовые методы. Левин якобы готов помогать украинским следователям в расследовании преступления, но из Болгарии.

По словам официального адвоката Левина, решение об экстрадиции является неправильным и незаконным, поскольку запрос на передачу поступил от Генеральной прокуратуры Украины. Сейчас такого органа больше нет (реформирован в Офис генерального прокурора). По мнению адвоката, суд не проверил должным образом законность запрашивающего органа.

Со своей стороны, обвинение не приняло доводы адвоката. По данным государственного обвинения, запрос об экстрадиции был сделан компетентным органом, и решение районного суда является правильным.

Решение является окончательным и не может быть обжаловано.

Напомним, в конце января Офис генерального прокурора правоохранителям Болгарии документы на экстрадицию подозреваемого в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк Алексея Москаленко (Левина), арестованного на 40 суток.

Также правоохранительные органы Болгарии сообщили детали задержания предполагаемого организатора убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина. По словам полицейских, Левин изменил внешность.