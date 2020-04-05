У жены и двух детей умершего в Умани хасида диагностировали коронавирус

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Установили около 50 человек, с которыми они контактировали

В Умани коронавирусную инфекцию подтвердили у жены и двух детей умершего хасида, который является гражданином Америки.

Об этом сообщил мэр Умани Александр Цебрий в Facebook.

"У жены (48 лет) и двух детей (дочь-18 лет и сын-16 лет) умершего хасида диагностировали COVID-2019. Все они граждане США", - говорится в сообщении.

По словам мэра, муж, жена и шестеро детей прибыли из Лондона 11 марта.

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Удалось установить около 50 человек, которые контактировали с ними - сейчас все находятся на самоизоляции.

В связи с этим в Умани усилили меры безопасности, в частности патрулирование.

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Как сообщалось ранее, 3 апреля у хасида, приехавшего из Соединенных Штатов Америки, диагностировали COVID-2019. Иностранец имел тяжелую сопутствующую патологию и, несмотря на попытки врачей оказать медицинскую помощь, не подпускал специалистов и не выполнял рекомендации.