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У умершего в Умани хасида из США диагностировали коронавирус COVID-19

Мужчина не подпускал к себе медиков, которые пытались оказать медицинскую помощь

Фото из открытых источников

У умершего в Умани хасида, приехавшего из Соединенных Штатов Америки, диагностировали COVID-2019. Об этом сообщил Facebook председатель Черкасской областной государственной администрации Романа Боднар.  

"Мужчина гражданин США, прибыл из Лондона 11.03.2020, 47 лет. Приехал в Умань с женой и шестью детьми. У всех отобрали образцы для исследования. По состоянию на сейчас установлено 50 контактных лиц, которые находятся в самоизоляции", - говорится в сообщении.

Кроме этого, председатель ОГА рассказал, что иностранец имел тяжелую сопутствующую патологию и, несмотря на попытки врачей оказать медицинскую помощь, не подпускал специалистов и не выполнял рекомендации. 

Напомним, по состоянию на 10:00, пятницы, 3 апреля количество больных на коронавирус в Украине составляет 942 человека, из них 23 - летальные случаи, 19 пациентов выздоровели.

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