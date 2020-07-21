У террориста был автомат, пистолет и боевая граната: В МВД рассказали подробности освобождения заложников в Луцке

МВД

Злоумышленник готовился к операции по захвату заложников

Луцкий террорист Максим Кривош готовился к операции по захвату заложников. Во время задержания у него обнаружили функционирующий пистолет, автомат и боевую гранату.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По словам министра, благодаря четко спланированной спецоперации сотрудников МВД и СБУ, правоохранителям удалось освободить всех заложников и избежать жертв среди мирного населения.

Также Арсен Аваков поблагодарил Евгения Коваля, который имел непосредственный контакт с террористом и президента Украины Владимира Зеленского, который принял решение, что привело к тому, что заложники остались живы и террорист задержан.

Помимо этого глава МВД опроверг информацию о раненом заложнике.

"А в отношении задержанного, у него действительно был функционирующий пистолет, автомат, у него действительно была одна граната. Угроза была, но все прошло", – сказал Арсен Аваков.

МВД

Он добавил, что луцкий террорист Максим Кривош готовился к операции по захвату заложников. Он имел сообщников, одного уже задержали в Харькове.

По словам Авакова, сейчас спецслужбы отрабатывают всех возможных лиц, которые были причастны к организации теракта в Луцке.

"Сообщники задержаны, несколько часов назад в Харькове его товарищ задержан, с которым он имел деловые контакты. Там изъяли несколько единиц оружия, боеприпасы, взрывчатку и так далее", – заявил Аваков.

Напомним, 21 июля в центре Луцка на Театральной площади, мужчина с взрывчаткой и оружием захватил маршрутку. По словам очевидцев происшествия, выстрелы звучали каждые 10 минут.

Позже преступник заявил, что в городе есть еще один автобус с заложниками и в другом людном месте спрятана взрывчатка. Также появилось видео с места событий.

Президент Украины Владимир Зеленский взял дело под личный контроль, а министр МВД Арсен Аваков экстренно вылетел на Волынь для координации действий по освобождению заложников.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский выполнил требования мужчины, который взял заложников в Луцке.

Около 22:00 в Луцке начался штурм автобуса, в котором находились заложники. Впоследствии стало известно, что всех заложников освободили, а правоохранители задержали Максима Кривоша.