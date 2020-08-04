У телеведущей Анастасии Луговой, на которую напали в поезде, ухудшилось состояние здоровья
По словам женщины, злоумышленник продумал каждую деталь своих действий
Журналистка Анастасия Луговая, которая стала жертвой нападавшего в ночном поезде "Мариуполь - Киев", рассказала, что ее состояние здоровья ухудшается, а ее нос до сих пор никто не осмотрел. Об этом она сообщила в своем Instagram.
По ее словам, у нее четвертый день болит голова, а обезболивающие помогают ненадолго. Она также рассказала, что ей до сих пор не осмотрели нос, который "трещит от боли". Кроме того, Анастасия отметила, что у нее "не все в порядке с правым ухом" - нападавший сорвал серьги, а затем сломал его. Говорить тоже не может – болит челюсть.
"Я вас уверяю, он осознанно все делал! Он продумал каждую деталь! Это не псих, это маньяк, которому, я надеюсь, так легко это не пройдет!
Он осознанно перенес вещи из своего купе в наше, когда я с сыном скрывались у проводницы. Он рылся в моих вещах, забрал деньги, мой паспорт и начал говорить начальнику поезда и проводникам, что знает меня. Он изучил все мои данные и уверенно рассказывал кто я, как зовут, какого года рождения, где прописана, и в это поверили все! Мне говорили, чтобы я пошла и поговорила с ним! Представьте!
И потом уже в полиции, после того, как он сам предлагал взятку моему мужу, но потерпел фиаско, он принял вину! Психически больной человек не будет того делать! Психически больной человек не будет просчитывать несколько шагов наперед!" - поделилась воспоминаниями женщина.
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Сьогодні вдень після обезболів щелепа менш боліла, але потім стало гірше. Зараз лише мугикаю. Дуже погано. Голова болить. Потрібно ще вколоти обезбол, але лікарі радять то зробити пізніше, томущо можна нашкодити організму. Я четвертий день в такому стані і досі мені не оглянули мого носа, який просто тріщить від болю. І синці під очима - то факт, що з носом не все гаразд. Ще у мене не все гаразд з правим вухом. Нападник зірвав сирежки, а коли бив - зламав його. Обезбол допомагає, але тимчасово притупити ввесь біль. Ще я дуже налякана! Я боюся за все: за своє життя, за життя рідних, а головніше: за те, що цьому виродку можуть зменшити строк, діагностувавши в нього психічний розлад !! Я вас запевняю, він усвідомлено все робив! Він продумав кожну деталь! То не псих, то маніяк, якому я сподіваюсь так легко це не минеться!!! Він усвідомлено переніс речі зі свого купе до нашого, коли я з сином переховувались у провідниці. Він рився в моїх речах, забрав гроші то таке і речі, він забрав мій паспорт і почав говорити начальнику поїзду і провідникам, що знає мене. Він вивчив усі мої дані і впевненно розповідав хто я, як звати, якого року народження, де прописана .. і в це повірили усі!!!! Мені казали, щоб я пішла і поговорила з ним!!! Уявіть!!! І потім уже в поліції, після того як він сам пропонував хабаря моєму чоловікові, але потерпів фіаско, він прийняв провину!!! Психічно хвора людина не буде того робити!!! Психічно хвора людина не буде прораховувати декілька кроків наперед! . Тож я хочу, щоб він отримав по повній! А не просто відсидів на курорті в психушці кілька років і його відпустили! Якщо його відпустять - він знову візьметься за своє і жертвою може стати будь-яка інша дівчина чи навіть ви самі! Я не хочу, щоб в нього була така змога! Дякую вам усім за підтримку! Ви-моя сила! І я вірю, що разом ми не дамо спустити цю справу на самотік!
Напомним, ночью 31 июля в поезде №84 сообщением "Мариуполь - Киев" неизвестный мужчина без верхней одежды ворвался в купе к женщине, которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать. На помощь женщине никто не пришел, она смогла скрыться вместе с ребенком у проводника соседнего вагона.
В тот же день, Соломенский районный суд Киева арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняют в нападении и попытке изнасилования Анастасии Луговой.