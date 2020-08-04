У телеведущей Анастасии Луговой, на которую напали в поезде, ухудшилось состояние здоровья

Анастасия Луговая Instagram

По словам женщины, злоумышленник продумал каждую деталь своих действий

Журналистка Анастасия Луговая, которая стала жертвой нападавшего в ночном поезде "Мариуполь - Киев", рассказала, что ее состояние здоровья ухудшается, а ее нос до сих пор никто не осмотрел. Об этом она сообщила в своем Instagram.

По ее словам, у нее четвертый день болит голова, а обезболивающие помогают ненадолго. Она также рассказала, что ей до сих пор не осмотрели нос, который "трещит от боли". Кроме того, Анастасия отметила, что у нее "не все в порядке с правым ухом" - нападавший сорвал серьги, а затем сломал его. Говорить тоже не может – болит челюсть.

"Я вас уверяю, он осознанно все делал! Он продумал каждую деталь! Это не псих, это маньяк, которому, я надеюсь, так легко это не пройдет!

Он осознанно перенес вещи из своего купе в наше, когда я с сыном скрывались у проводницы. Он рылся в моих вещах, забрал деньги, мой паспорт и начал говорить начальнику поезда и проводникам, что знает меня. Он изучил все мои данные и уверенно рассказывал кто я, как зовут, какого года рождения, где прописана, и в это поверили все! Мне говорили, чтобы я пошла и поговорила с ним! Представьте!

И потом уже в полиции, после того, как он сам предлагал взятку моему мужу, но потерпел фиаско, он принял вину! Психически больной человек не будет того делать! Психически больной человек не будет просчитывать несколько шагов наперед!" - поделилась воспоминаниями женщина.

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Напомним, ночью 31 июля в поезде №84 сообщением "Мариуполь - Киев" неизвестный мужчина без верхней одежды ворвался в купе к женщине, которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать. На помощь женщине никто не пришел, она смогла скрыться вместе с ребенком у проводника соседнего вагона.

В тот же день, Соломенский районный суд Киева арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняют в нападении и попытке изнасилования Анастасии Луговой.