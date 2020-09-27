У родственников погибших в катастрофе АН-26 завтра начнут брать образцы ДНК

ДНК-экспертизу проведут в Харькове

Место крушения военного самолета АН-26, разбившегося при заходе на посадку в аэропорту города Чугуева 26.09.2020 Фото из открытых источников

У родственников погибших в катастрофе военного самолета АН-26 в Харьковской области завтра, 28 сентября, начнут брать образцы ДНК. Об этом заявил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер во время брифинга. Трансляцию вел телеканал ZIK.

По словам чиновника, экспертизы проведут в Харькове. "Исходя из моего общения с органами предварительного расследования – уже завтра начнется отбор образцов. Экспертиза по всем 25 лицам будет проводиться в Харькове. На это потребуется 2-3 недели", – сказал Кучер.

Кроме того, в Харьковской ОГА сообщили об определении людей, ДНК которых используют для экспертизы по установлению личностей погибших.

Известно, что сейчас родственники курсантов и экипажа приезжают в Харьковскую область, со всеми ними налажен контакт. "Установлены контакты с 20-ю семьями. С 16-ю семьями проведены встречи. Еще 4-на телефонном контакте. Организовано размещение, питание, транспорт и сопровождение для всех, а также медицинская и психологическая помощь", – отметил глава Харьковской области.

Напомним, в пятницу, 25 сентября, около 20:45 поблизости города Чугуев в Харьковской области случилась авиакатастрофа – упал военный самолет АН-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

Утром в субботу в больнице умер курсант, который попал в очень тяжелом состоянии в медучреждение после падения военного самолета. Вчера, 26 сентября, стало известно, что спасатели нашли тела всех погибших в катастрофе: всего погибло 26 человек.