У нас будет 10-15 тысяч больных COVID-19 ежедневно. Как мы остановим эту волну? - Раимов

Дмитрий Раимов ТСН.ua

Новую волну Covid-19 можно остановить очередным жестким карантином

Количество больных на коронавирус в Украине увеличивается и скоро у нас будет 10-15 тысяч больных ежедневно. Как мы остановим эту волну?

Такой риторический вопрос в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK озвучил политтехнолог Дмитрий Раимов.

Эксперт отметил, что жесткий карантин в Украине весной был введен для того, чтобы подготовить койкоместа для тяжелых больных на коронавирус, а сегодня, продолжил Дмитрий Раимов, нужно провести "ревизию" этих больничных коек и обеспечения медучреждений средствами защиты и медикаментами.

"Потому что в документах написано, что там есть все. В том числе, необходим медицинский персонал, который будет ухаживать за людьми. Это не так. Это далеко не так",-заявил гость ток-шоу.

Кроме этого, он убежден, что врачи будут выбирать тех, кому оказывать помощь уже тогда, когда в Украине будут фиксировать 10-12 тысяч больных каждый день, а не 20 тысяч, как заявляет министр охраны здоровья Максим Степанов.

Поэтому, по мнению Раимова, только новым карантином можно остановить рост заболеваемости на коронавирус, ибо, как показал опыт Франции и Австрии, не поможет в борьбе с пандемией даже введение комендантского часа.

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"Мы приняли правильное решение ввести карантин сначала, таким образом мы смогли спасти людей и подготовить систему здравоохранения. Да, я считаю, что каждый из министров здравоохранения должен оказаться на скамье подсудимых и ответить за то, что они сделали неэффективно. Мы должны подготовиться. И вопрос простой: А как мы остановим эту волну? Мы делаем больше тестов, слава Богу, часть людей лечатся в домашней обсервации, но другие попадают в больницы. Количество больных увеличивается, у нас будет 10-15 тысяч больных ежедневно. Как мы остановим эту волну? Мое убеждение очень простое – мы можем остановить эту волну новым карантином, к которому нам придется готовиться", – подчеркнул политтехнолог и добавил, что продолжительность нового карантина будет зависеть, в первую очередь, от ответственности каждого гражданина страны.

Напомним, украинское правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 декабря и ужесточило карантинные ограничения, чтобы сдержать рост заболеваемости на коронавирус.

Кабмин изменил правила относительно количества людей, которое могут участвовать в массовых собраниях. Для "зеленой" зоны предлагают разрешить массовые мероприятия в целом не более 50 человек при условии соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра и масочного режима, в "желтой" — не более 30 человек, в "оранжевой" — не более 20.

К тому же запрещено проведение спортивных мероприятий (кроме международных соревнований), работа ресторанов и кафе ограничена до 22: 00, каникулы в школах начнутся 15 октября, а студенты перейдут на дистанционное обучение.