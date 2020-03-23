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У нардепа Вельможного не обнаружили коронавирус, впрочем, он подтвердился у сына - СМИ

Сергей Вельможный facebook.com

Обоим провели повторный тест

Лабораторный тест на инфицирование коронавирусом COVID-19, народному депутату от депутатской группы "Доверие" Сергею Вельможному, показал отрицательный результат, но подтвердил инфицирования в его сына, передает “Украинская правда”.

По данным источников издания, тест Вельможному и его сыну на COVID-19 было проведено повторно.  

Сам Вельможный отметил, что не имеет информации о результатах проведенного исследования. 

Пока он с сыном остаются в инфекционном отделении Александровской больницы, где проходили обследование. 

Он проинформировал, что у его сына сохраняется высокая температура.

По его словам, после того, как стало известно о болезни Шахова, он находился дома на самоизоляции. а уже симптомы заболевания появились вечером 21 марта, температура повысилась до 38-8,5 градусов, жжение в носу, ломкость в теле, аналогичные симптомы были у его сына. 

"Я вызвал скорую, врачи провели обследование и предложили госпитализацию. В больнице сдали анализы крови, другие анализы, а сегодня - повторный анализ на коронавирус. Вчера тест на коронавирус не брали. За диагностикой - подозрение на это заболевание", - сказал нардеп.

В свою очередь нардеп Сергей Шахов заявил, что тесты могут не давать истинный результат", при этом добавил, что с Вельможним у него "симптомы одинаковые, и по логике вещей тут все понятно".

Ранее нардеп Шахов, сообщил, что у его коллеги из группы "Доверие" Сергея Вельможного подтвердили коронавирус. Об этом сообщил коллега парламентария Шахов

Напомним, по состоянию на вечер 22 марта, в Украине подтвердили 16 новых случаев заболевания коронавирус - теперь общее количество зараженных составляет 63.

 

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