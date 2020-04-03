У граждан Украины, эвакуированных с Бали, тесты не выявили коронавируса

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Теперь пассажиров отправят домой на самоизоляцию

У всех украинцев, которых эвакуировали из Бали и забрали в обсервацию, тесты не подтвердили наличие коронавирусной болезни.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала пассажирка рейса Рада Радмилевич.

По ее словам, так как повода держать людей на обсервации теперь нет, то всех отправляют на самоизоляцию домой.

"У всех пассажиров балийского рейса на обсервации отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Люди на самоизоляции, которые оплатили админштрафы, так же сделали тесты ПЦР, они тоже отрицательные. Нас отправляют на самоизоляцию по домам, так как повода держать здесь больше нет", - отметила она.

Женщина добавила, что, по ее мнению, их места на самом деле должны занять зараженные врачи и пациенты районных больниц.

"Надеемся, наше место займут более достойные претенденты, например, пациенты районных больниц и зараженные врачи. Или десятки тысяч людей, вернувшихся после нас, и не с бескарантинных островов, а из эпицентров болезни, об отсутствии обсервации для которых так тщательно умалчивают некоторые министерства и все СМИ", - заметила она.

Напомним, 30 марта в отеле "Казацкий", который принадлежит Министерству обороны Украины, было размещено 100 граждан, которые прибыли с Бали и Катара, на двухнедельную обсервацию. Отель взяло под охрану МВД.

Впоследствии стало известно, что из столичного отеля сбежали примерно 60 граждан, которые вернулись из-за границы.

В связи с этим 1 апреля Национальной гвардии поручили не выпускать из отелей "Казацкий" и "Пуща" эвакуированных из Бали украинцев, которые находятся там на обсервации.