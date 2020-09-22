У главного патрульного Донецкой области нашли склад боеприпасов в кабинете

Правоохранителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет

Обыски у начальника Управления патрульной полиции в Донецкой области Фото: Facebook-страница ГБР Обыски у начальника Управления патрульной полиции в Донецкой области Фото: Facebook-страница ГБР

Следователи Государственного бюро расследований нашли склад боеприпасов у начальника Управления патрульной полиции в Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

В ведомстве рассказали, что обыски в кабинете начальника патрульной полиции проводились после задержания следователями участников преступной группы в составе командира взвода роты и трех патрульных полицейских по подозрению в незаконном обороте наркотиков и получении взяток от наркоторговцев.

В частности, у фигуранта обнаружили гранату и более тысячи патронов, которые хранились без предусмотренного законом разрешения.

Поэтому ему инкриминируют приобретение и хранение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. За это ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Новости по теме: Сюрприз на балконе: В Киеве пенсионерка обнаружила схрон боеприпасов

Напомним, недавно в Авдеевке местный житель пытался отправить службой экспресс доставки две гранаты и 800 граммов взрывчатки в соседнюю область.