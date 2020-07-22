У берегов Одессы произошла очередная утечка нефтепродуктов с танкера Delfi

Затонувший у берегов Одессы танкер "Делфи" "Думская"

Комиссия составила акт об утечке топлива с судна

У берегов Одессы произошла очередная утечка нефтепродуктов из танкера Delfi, который находится на мели. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, передает Укринформ.

"Этой ночью произошла новая утечка нефтепродуктов с затонувшего танкера. Сейчас проводятся мероприятия по подъему судна. Еще раз подчеркну: наша позиция неизменна - мы не позволим распилить танкер", - сказал Труханов.

По словам городского главы, он уже поручил руководителям департамента муниципальной безопасности и департамента экологии обратиться в профильные службы Одесского морского порта и "установить дополнительные боновые заграждения вокруг аварийного танкера".

В настоящее время комиссия уже составила акт об утечке топлива с судна.

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Напомним, в прошлый раз утечка топлива с танкера Delfi произошла 24 июня.

Вследствие этого было вызвано загрязнение моря для отдыхающих, закрыли пляж "Дельфин". В воде в районе траверс 10 и 10-а пляжа была обнаружена чрезмерная концентрация нефтепродуктов и загрязнения воды.