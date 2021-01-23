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Тупицкий подал иск против Управления госохраны, которое не пускает его в здание КСУ

Глава КСУ Александр Тупицкий Конституционный суд Украины

Глава КСУ обратился в суд 19 января

Председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий будет судиться с Управлением государственной охраны, сотрудники которого не пускают его в здание КСУ. Об этом свидетельствуют данные сайта "Судебная власть Украины", передает "РБК-Украина".

Отмечается, что глава КСУ обратился в Окружной административный суд города Киева во вторник, 19 января. Ответчиком по делу является Управление государственной охраны, а третьим лицом – Государственное бюро расследований.

Сейчас по иску 640/1254/21 утвержден состав судей, которые его будут рассматривать.

Известно, что сотрудники Управления госохраны неоднократно не пускали Тупицкого в Конституционный суд после его возвращения из отпуска. Такие действия объясняли запретом допуска судьи в помещение КСУ сроком на два месяца в соответствии с указом президента Украины Владимира Зеленского от 29 декабря 2020 года.

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Напомним, недавно следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому. Ему инкриминируют совершение уголовных правонарушений против правосудия.

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