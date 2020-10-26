Тройное ДТП в Хмельницком: Виновник скрылся с места происшествия

Тройное ДТП в Хмельницком Фото: Нацполиция

Сейчас пострадавшие водители находятся в больнице

В Хмельницком столкнулись три автомобиля, в результате чего двое водителей пострадали, один - сбежал из города происшествия. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители установили, что водитель автомобиля "Део Эспрессо", двигаясь по проспекту в крайней правой полосе не справился с управлением и допустил правое боковое касательное столкновение с автомобилем "ВАЗ 21099", вследствие этого водитель "Ваза" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "ВАЗ Калина", который двигался во встречном направлении.

После момента совершения ДТП виновник оставил свое транспортное средство и скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

Сейчас пострадавшие водители находятся в больнице, полиция продолжает поиски виновника.

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Напомним, накануне в Одессе мужчина под действием наркотиков устроил четыре ДТП с пострадавшими, после чего протаранил автомобиль полицейских. Задержать злоумышленника удалось тогда, когда он заехал на территорию одного из учебных заведений и столкнулся с деревом.