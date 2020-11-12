live
Новости » События Читати новину українською

Трем врачам Национального института рака выдвинули подозрение в связи со смертью пациентки

Фото из открытых источников

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении анестезиологу, лечащему врачу и врачу-патологоанатому в составлении заведомо ложных официальных документов о смерти одной из пациенток. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Врач-анестезиолог Национального института рака перед началом оперативного вмешательства, не проведя предоперационную подготовку пациентки, ввел в ее организм препараты, которые являются несовместимыми при одновременном введении. Указанные действия привели к резкому ухудшению состояния здоровья и в дальнейшем смерти женщины", - говорится в сообщении.

Понимая ответственность за свою халатность, анестезиолог, по предварительному сговору группой лиц с двумя вышеупомянутыми врачами, скрыл причину смерти женщины.

Несмотря на это, прокуратура сообщила врачу-анестезиологу о подозрении в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия для больного (ч. 1 ст. 140 УК Украины). Лечащему врачу и врачу-патологоанатому сообщено о подозрении в составлении заведомо подложных официальных документов по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения и отстранении от занимаемых должностей.

Новости по теме: Во Львовской области от осложнений COVID-19 умерли врачи-супруги

Напомним, недавно в Черкассах женщина родила ребенка при экстремальных условиях — ночью под дверью областной больницы, так как отделение для пациентов с COVID-19 оказалось закрытым. Роды на улице приняла врач, которая успела приехать из дома в больницу.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Мистика, "тетрадь смерти" и "приказ от Бога": Почему злоумышленник напал на прохожих в Кривом Роге и что ему грозит Мужчину, который порезал прохожих в Кривом Роге, взяли под стражу Кровавая резня в Кривом Роге: Суд избирает подозреваемому меру пресечения В Кривом Роге объявили траур после резни, которую устроил местный "Осирис"
Loading...

программы канала ZIK

Ситуация на востоке. Языковые конфликты. Политика Байдена. Протесты предпринимателей | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу
Святослав Пискун | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Коронавирусные рекорды. Жизнь в кредит. Отдать последнее за коммуналку | Ток-шоу
Инфицирование Зеленского и Ермака. Мир после выборов в США. Давление на КСУ | Ток-шоу