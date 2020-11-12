Трем врачам Национального института рака выдвинули подозрение в связи со смертью пациентки

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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении анестезиологу, лечащему врачу и врачу-патологоанатому в составлении заведомо ложных официальных документов о смерти одной из пациенток. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Врач-анестезиолог Национального института рака перед началом оперативного вмешательства, не проведя предоперационную подготовку пациентки, ввел в ее организм препараты, которые являются несовместимыми при одновременном введении. Указанные действия привели к резкому ухудшению состояния здоровья и в дальнейшем смерти женщины", - говорится в сообщении.

Понимая ответственность за свою халатность, анестезиолог, по предварительному сговору группой лиц с двумя вышеупомянутыми врачами, скрыл причину смерти женщины.

Несмотря на это, прокуратура сообщила врачу-анестезиологу о подозрении в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия для больного (ч. 1 ст. 140 УК Украины). Лечащему врачу и врачу-патологоанатому сообщено о подозрении в составлении заведомо подложных официальных документов по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения и отстранении от занимаемых должностей.

Напомним, недавно в Черкассах женщина родила ребенка при экстремальных условиях — ночью под дверью областной больницы, так как отделение для пациентов с COVID-19 оказалось закрытым. Роды на улице приняла врач, которая успела приехать из дома в больницу.