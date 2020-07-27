Трехлетний сын крымскотатарского политзаключенного утонул, – "МВД Крыма"
Тело мальчика нашли вчера, 26 июля, в выгребной яме
Трехлетний сын крымского политзаключенного Муса Сулейманов утонул в выгребной яме. Об этом сообщила пресс-служба "МВД Крыма", контролируемого незаконной администрацией полуострова.
Отмечается, что мальчика нашли в яме недалеко от его дома. Тело мальчика обнаружили специалисты, занимавшиеся откачкой выгребных ям. "Согласно результатам вскрытия, признаков насильственной смерти не обнаружено. Причина гибели ребенка - утопление", - говорится в сообщении.
В общем, на поиски мальчика привлекли 3,6 тыс. человек и 88 единиц техники. Устанавливаются причины и условия трагедии, в которой погиб ребенок.
Напомним, в пятницу вечером, 24 июля, в аннексированном Крыму начали поиски трехлетнего Мусы Сулейманова. Мальчик играл в песочнице возле своего дома, после чего пропал. Участие в поисковых работах приняли спецслужбы, волонтерские организации, а также добровольцы, изъявившие желание помочь.
Вчера, 26 июля, стало известно, что мальчика нашли мертвым. По словам местной журналистки, к дому приехала машина, чтобы откачать сливную яму, а затем послышались какие-то крики, и сразу всех попросили отойти.