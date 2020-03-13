Трех пассажиров сняли с рейса в "Борисполе" для проверки на коронавирус
Сейчас пациенты находятся в больнице для проведения дополнительных обследований
Трех пассажиров сняли с рейса Милан-Каир в аэропорту "Борисполь" для проверки на коронавирус. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook.
Поворозник отметил, что пассажиры самолета жаловались на кашель.
"Однако на момент госпитализации у всех температура нормальная, признаков респираторного заболевания нет, выявлено умеренное покраснение горла, которое и могло стать причиной кашля", - написал заместитель Кличко.
Кроме того, пациентам проведен экспресс тест на Covid 19, все три результата отрицательные. Сейчас пациенты находятся в больнице для проведения дополнительных обследований.
Напомним, 12 марта Министерство здравоохранения сообщило о двух новых случаях заражения коронавірусною инфекцию. В целом в Украине заражение было выявлено у трех граждан.