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Трех пассажиров сняли с рейса в "Борисполе" для проверки на коронавирус

Анадолу

Сейчас пациенты находятся в больнице для проведения дополнительных обследований

Трех пассажиров сняли с рейса Милан-Каир в аэропорту "Борисполь" для проверки на коронавирус. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook.

Поворозник отметил, что пассажиры самолета жаловались на кашель.

"Однако на момент госпитализации у всех температура нормальная, признаков респираторного заболевания нет, выявлено умеренное покраснение горла, которое и могло стать причиной кашля", - написал заместитель Кличко.

Кроме того, пациентам проведен экспресс тест на Covid 19, все три результата отрицательные. Сейчас пациенты находятся в больнице для проведения дополнительных обследований.

Напомним, 12 марта Министерство здравоохранения сообщило о двух новых случаях заражения коронавірусною инфекцию. В целом в Украине заражение было выявлено у трех граждан.

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