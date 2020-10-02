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Требуем от президента и генпрокурора привлечения к ответственности Билецкого за организацию террористической организации, - Илья Кива

Илья Кива TK Media

Оппозиционные политики требуют от президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Ирины Венедиктовой привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступления и формирование террористической организации лидера Национального корпуса Андрея Билецкого. 

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале  ZIK заявил народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь", глава "Патриоты – За жизнь" Илья Кива.

Народный депутат удивляется, почему лидер Национального корпуса Андрей Билецкий до сих пор не привлечен к уголовной ответственности, ведь он организовал в Украине террористические группы и вооруженные бандформирования, которые используют националистическую риторику.

По словам Ильи Кивы, сегодня общество должно понять, а самое главное, правоохранительная система должна до конца выполнить свои обязанности, за которые получает деньги, – отгородить общество от организаторов преступных групп.

"И мы – оппозиционные политики, обратились и к президенту, и к генеральному прокурору. Но пока что реакции не видим...Поэтому мы требуем от президента, генерального прокурора привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступления и за формирование банды, террористической организации, Билецкого в первую очередь. Также требуем, как минимум, лишения гражданства, которое было незаконно получено Сергеем Коротких и выдачу его стране, в которой он совершил и убийство, и кражу людей", – акцентировал политик. 

Парламентарий добавил, за последние 6 лет Украину превратили в какую-то "помойную яму", где собрали весь хлам, который болтался по этому миру.

"Поэтому мы будем выступать за порядок, за соблюдение законов, мы будем исповедовать справедливость", – подчеркнул Кива.

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Напомним, 27 августа на трассе Киев – Харьков под Люботином представители "Национального корпуса" и "Азова" совершили вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 человека организации "Патриоты – За жизнь". Автобус заблокировали и по нему открыли огонь из автоматического оружия, сообщили в пресс-службе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Там отметили, что огнестрельные ранения получили два человека, которые находятся в тяжелом состоянии. После обстрела из автоматического оружия по членам организации "Патриоты - За жизнь" велась стрельба из травматического оружия, в результате которой были ранены еще два человека. Во время нападения похитили одного из членов организации.

"Это преступление "Нацкорпуса" и "Азова" является следствием безнаказанности национал-радикалов, которые действуют при прямом покровительстве и подстрекательстве власти, в частности президента Зеленского, который открыто заявляет о своей поддержке их позиции", – сказано в заявлении.

В свою очередь народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин заявил, что политсила будет просить Европарламент признать "Нацкорпус" террористической организацией.

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