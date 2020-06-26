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Требовали миллион: В Хмельницком задержали "советника" президента и "генерала СБУ"

Мужчин задержали после получения денег ГБР

Злоумышленникам грозит лишение свободы от 7 до 12 лет

Следователи ГБР в Хмельницком задержали троих человек, которые представились чиновниками и требовали от гражданина более миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований. 

Как отмечается, мужчины представились советником президента Украины, генералом Службы безопасности Украины и членом антикоррупционной общественной организации. После этого под такими псевдозваннями они требовали от гражданина денежные средства в сумме 1 миллион 100 тысяч гривен в качестве погашения несуществующего долга. 

В случае непредоставления денег мошенники угрожали потерпевшему создать проблемы с правоохранительными органами и закрыть его бизнес. В связи с этим мужчина сообщил об этом в Государственное бюро расследований.

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Позже, 25 июня, злоумышленников задержали после получения денег по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство денежных средств в особо крупных размерах).

Сейчас решается вопрос относительно сообщения им о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения. В случае доказательства вины, мужчинам грозит лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

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Напомним, недавно во Львове задержали местного жителя, который выдавал из себя парковщика на одной из центральных улиц города и требовал от водителей деньги за парковку авто. 

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