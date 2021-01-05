Требовал по 40 тысяч ежемесячно: В Днепропетровской области погорел на взятке полицейский

Полицейский-взяточник пропускал грузовики с запрещенным весом Прес-центр СБУ

Правоохранитель брал деньги с автоперевозчиков

Должностное лицо одного из подразделений Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области разоблачили на получении взятки от автоперевозчика. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Как отмечается, на момент выполнения обязанностей руководителя отделения безопасности дорожного движения в Днепропетровской области он требовал от автоперевозчика 40 тысяч гривен ежемесячно. Взятку полицейский должен был получать систематически, а взамен - закрывать глаза на перевозку грузов, превышающих установленные нормы массо-габаритного контроля.

Прес-центр СБУ

Взяточника задержали правоохранители во время получения денег. Ему инкриминируют принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Сейчас продолжаются следственные действия.

Прес-центр СБУ

Добавляется, что действия правонарушителя повлекли разрушение покрытия местных автодорог. К тому же, он пытался наладить коррупционный механизм на занимаемой должности.

Прес-центр СБУ

Новости по теме: В Сумской области будут судить за взятку депутата облсовета

Ранее сообщалось, что задержали инспектора Галицкой таможни за систематическое получение взяток. За смену мужчина мог обогатиться 60 тысячами гривен.