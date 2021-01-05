Требовал по 40 тысяч ежемесячно: В Днепропетровской области погорел на взятке полицейский
Правоохранитель брал деньги с автоперевозчиков
Должностное лицо одного из подразделений Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области разоблачили на получении взятки от автоперевозчика. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Как отмечается, на момент выполнения обязанностей руководителя отделения безопасности дорожного движения в Днепропетровской области он требовал от автоперевозчика 40 тысяч гривен ежемесячно. Взятку полицейский должен был получать систематически, а взамен - закрывать глаза на перевозку грузов, превышающих установленные нормы массо-габаритного контроля.
Взяточника задержали правоохранители во время получения денег. Ему инкриминируют принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Сейчас продолжаются следственные действия.
Добавляется, что действия правонарушителя повлекли разрушение покрытия местных автодорог. К тому же, он пытался наладить коррупционный механизм на занимаемой должности.
Ранее сообщалось, что задержали инспектора Галицкой таможни за систематическое получение взяток. За смену мужчина мог обогатиться 60 тысячами гривен.