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Буллинг 3-летнего мальчика: На Полтавщине к админответственности привлекли воспитательницу детсада

Фото из открытых источников

Женщине грозит административное взыскание в виде штрафа или общественных работ

Правоохранители Полтавщины привлекли к административной ответственности воспитательницу одного из садиков в Шишацком районе за травлю 3-летнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В частности, полиция обнаружила в действиях работницы учебно-воспитательного комплекса признаки буллинга и составила протокол по ст. 173-4 кодекса Украины об административных правонарушениях – буллинг (травля) участника образовательного процесса.

Сейчас женщине грозит административное взыскание в виде штрафа (от 850 до 1700 гривен) или общественных работ на срок от 12 до 40 часов.

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Напомним, недавно в Украине презентовали первое комплексное исследование кибербуллинга (издевательства в Интернете). Как оказалось, чаще всего оскорбляют парни - 70%, а страдают от онлайн-издевательств преимущественно девушки — около 80%.

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