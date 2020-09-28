Трагедия в Харьковской области: Летчик-испытатель объяснил, почему курсанты не покинули Ан-26, прыгнув с парашютами

"Черные ящики" самолета АН-26 нашли и начали расшифровывать Фото из открытых источников

Для этого нужны надлежащие условия, говорит Александр Лиходед

Для того, чтобы покинуть воздушное судно, спрыгнув с парашютом, нужны надлежащие условия, высота полета, решение командира и время.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения сказал летчик-испытатель первого класса Александр Лиходед.

Александр Лиходед, комментируя трагедию с катастрофой самолета Ан-26 в Харьковской области, отметил, что с помощью воздушного судна обучали штурманов и летчиков. Поэтому самолет должен был быть специально переоборудован, сертифицирован. Борт должен иметь определенное количество учебных мест для штурманов, оборудованных парашютами, кислородными масками и ремнями. Эксперт отметил, что, если в самолете 10 таких мест, там должно было находиться 10 человек, если 20 мест – то, соответственно, командир имел право дать разрешение на пребывание 20 человек. Однако в каком состоянии был Ан-26, потерпевший крушение, и сколько оборудованных мест для курсантов он имел, как отметил Александр Лиходед, пока не известно.

Летчик-испытатель объяснил, почему курсанты не покинули воздушное судно, прыгнув с парашютами.

"Для покидания нужны условия, нужна ситуация, нужна высота, потому что все-таки это 20 человек, нужно время, нужно решение командира корабля о покидании. При полете 500 метров по кругу и признаках отказа двигателя сразу бросать самолет и подвергать этих курсантов ночью опасности - это тоже нужно принимать решение. Поэтому принятие решения в районе аэродрома о выполнении захода на посадку, я считаю, было правильным. Не было смысла подниматься на высоту 2-3 километра, выбрасывать этих ребятишек", – сказал Александр Лиходед.

Напомним, вечером 25 сентября вблизи города Чугуев в Харьковской области разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

В результате авиакатастрофы погибли 26 человек, среди которых курсанты и представители офицерского состава. Один курсант-третьекурсник выжил, а недавно вышел из шокового состояния. Вскоре его могут выписать из госпиталя.

По данным Минобороны, причиной падения военного самолета Ан-26 могло стать то, что он зацепился крылом за землю.