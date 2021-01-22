Трагедия в Харькове: Эксперт указал на вопиющие нарушения правил пожарной безопасности

Пожар в доме престарелых в Харькове ГСНС

Декабрь и январь – это пиковые месяцы по количеству пожаров и жертв, отметил Анатолий Рожков

В домах для престарелых должна быть система противопожарной сигнализации, которая сообщала бы в автоматическом режиме не только пожарно-спасательные подразделения, но и должна была включить систему оповещения о пожаре.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил эксперт по противопожарной безопасности Анатолий Рожков.

Эксперт отметил, что декабрь и январь – это пиковые месяцы по количеству пожаров и жертв возгораний, поскольку массово работают системы отопления, люди применяют электронагревательные приборы.

Анатолий Рожков напомнил, что пожары в домах престарелых в Украине случались и раньше – в 2011 году в Ровенской области, в 2016 году в Киевской области. Он отметил, что тогда, как и в случае с трагедией, которая произошла накануне в Харькове, речь шла о "подпольных" заведениях. Эксперт добавил, что спасатели имеют годовой план проверок субъектов хозяйствования, которые внесены в соответствующие реестры, но, если заведения в реестре нет, то его и не могут проверять.

"Это же не один такой дом, и это приспособленные обычные жилые частные дома, где одна лестничная клетка. То есть на втором этаже погибли эти люди, на первом – нет. Все 15 жертв, как передавали, это на втором этаже. Это маломобильные группы населения. Они без посторонней помощи не могут передвигаться. Решетки можно ставить, но во время пребывания людей они должны открываться. Там круглосуточно не должны быть глухие решетки", - сказал Анатолий Рожков.

Эксперт подчеркнул, что в таких объектах, как дом для пожилых людей, как минимум должна быть система противопожарной сигнализации, которая бы сообщала в автоматическом режиме не только пожарно-спасательные подразделения, но и должна была включить систему оповещения о пожаре, чтобы все об этом знали и могли быстро действовать.

Напомним, 21 января в ГСЧС сообщили о пожаре в Харькове. Возгорание возникло в двухэтажном доме, переоборудованном под дом престарелых. По состоянию на 16:05 на месте пожара обнаружили тела 15 человек, 9 человек удалось спасти.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности.

В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранители работают над задержанием владелицы дома престарелых "Золотое время" в Харькове, где произошел пожар, управляющего заведения уже допрашивают.

22 января стало известно, что в Харькове задержали четырех человек, организаторов работы дома для пожилых людей, в котором произошел пожар.

В Харькове пятницу, 22 января, объявили днем траура по погибшим в пожаре в доме престарелых.