Трагедия в Харькове: Дом престарелых функционировал нелегально

Пожар в доме престарелых в Харькове ГСНС

В горсовете Харькова заявили о проверке подобных объектов города

Дом престарелых в Харькове, где возник масштабный пожар, функционировал совершенно нелегально и незаконно.

Об этом в эфире телеканала ZIK во время включения заявил секретарь Харьковского городского совета, и.о. мэра Харькова Игорь Терехов.

Игорь Терехов подчеркнул, что работа таких объектов в городе должна быть жестко остановлена, а все виновные, которые допустили, чтобы такой объект работал, должны понести жесточайшее наказание.

Кроме этого он заявил, что пансионат, в котором произошел пожар, функционировал нелегально.

"Я посмотрел свидетельство на право собственности этого объекта и посмотрел тот объект, который здесь функционировал, я абсолютно точно вам говорю, что он нелегальный и абсолютно незаконный", – сказал секретарь Харьковского горсовета.

Он добавил, что уже в ближайшее время по этому объекту правоохранительные органы Харькова проведут расследование.

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По его словам, точные цифры по количеству людей, которые находились на момент пожара в пансионате выясняются. Сейчас известно о 15 погибших.

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Напомним, ранее в ГСЧС сообщили о пожаре в Харькове. Возгорание возникло в двухэтажном доме, переоборудованном под дом престарелых. По состоянию на 16:05 на месте пожара обнаружили тела 15 человек, 9 человек удалось спасти - они госпитализированы.