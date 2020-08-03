Толковая власть поднимает со дна океана затонувшие корабли, как "Титаник", а наша власть не способна сдвинуть с места даже заржавелую баржу, – екс-нардеп

Телеканал ZIK

Пока власть решает ситуацию с затонувшим танкером "Делфи", в Одессе начали гибнуть дельфины

Когда толковая власть поднимает со дна океана затонувшие подводные корабли типа "Титаника", наша бездарная "зеленая" власть не в силах сдвинуть с места даже заржавелую баржу.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка"на телеканале ZIK заявил бывший народный депутат Дмитрий Голубов, отвечая на вопрос ведущего, почему через большой общественный резонанс, обращения отдельных политических деятелей и активистов танкер "Delphi" до сих пор остается в Черном море и несет угрозу окружающей среде.

"Когда толковая власть поднимает со дна океана затонувшие подводные корабли типа "Титаника", наша бездарная "зеленая" власть не в силах сдвинуть с места даже заржавелую баржу. И когда Зеленский в очередной раз появится в трусах на пляже "Ибицы" и уйдет в море, я думаю, что одесситы отбуксируют его на пляж, где лежит этот ржавый "монстр" с нефтяным пятном. И пока Зеленский тянет с решением проблемы поднятия танкера, в Одессе уже зафиксирован факт гибели дельфина. И это все, к сожалению, не очень радует", – отметил Дмитрий Голубов.

Он также отметил, что отныне государство отвечает за затонувшее судно "Delphi", ведь сроки, когда собственник должен был осуществить эвакуация корабля, давно прошли.

"Поэтому здесь надо действовать очень жестко. Если владельцу не нужен этот металл, то одесситы говорят, чтобы дать бездомным пили и они за три дня разберут это судно на мелкие части и не будет никаких проблем, если власть не способна сегодня это сделать самостоятельно", - подчеркнул екснардеп.

Вместе с тем Голубов подчеркнул, что танкер "Delphi" несет угрозу не только морским животным, но и людям.

"Ситуация на этом пляже и на одесском побережье сегодня очень сильно ухудшается", – сказал екснардеп и добавил, что сегодня власть значительно уменьшила сумму убытков от затонувшего корабля.

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Ранее глава Госэкоинспекции Украины Андрей Малеваный заявил, что затонул в Одессе танкер "Delfi" нанес вред окружающей среде размером около 20 тыс. долларов.