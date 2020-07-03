То, что породил Порошенко, сейчас продолжает Офис президента: Качный о митингах националистов против оппозиции

Народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Александр Качный фото - из открытых источников

Власть отгоняет от себя радикалов, направляя их на тех, кто им не выгоден

То, что породил Порошенко, использует сейчас Офис президента. Эти движения, которые сейчас мы наблюдаем на улице, это все направлено Офисом президента.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Александр Качный.

Народный депутат, комментируя митинг национал-радикалов против украинских оппозиционных сил, отметил, что участие в митинге приняли дети из летних лагерей, которые финансируются государством. Качный подчеркнул, что надо "очень серьезно" подойти к идентификации этих несовершеннолетних детей и глубже посмотреть на эту ситуацию.

"Но, друзья, мы ничего нового здесь не увидели. То, что породил Порошенко, использует сейчас Офис президента. Эти движения, которые сейчас мы наблюдаем на улице, это все направлено Офисом президента. Они от себя отгоняют этих ребят и направляют на тех, кто им не выгоден. Вот растет сейчас рейтинг "Оппозиционной платформы – За жизнь", появился рост у Шария, а это две политические партии, которые отнимают у Зеленского. К нам практически возвращаются те люди, которые поверили Зеленскому, как человеку, который выполнит свои обещания. Но сейчас они видят, что это предательство, и они постепенно отходят от "зеленой команды" к нам", – отметил политик.

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Кроме этого, народный депутат обратил внимание на бездействие правоохранителей в таких ситуациях на протяжении последних 7 лет.

"Мы помним, как нападали на журналистов. Но кто-то был наказан? Звиробий президенту угрожала, тоже не наказана. То что говорить об этих события, которые происходят сейчас? Это все одна цепочка", – прокомментировал нардеп Качный.

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Напомним, в Харькове в ночь с 24 на 25 июня неизвестные с битами напали на сотрудника партии Шария. Пострадавшего парня зовут Никита. 17 июня он вел колонну в Киеве, после чего на его адрес стали поступать угрозы со стороны Нацкорпуса. Через некоторое время парень обратился в полицию за помощью, а уже через несколько часов его пытались убить. Неизвестные с битами застали сотрудника партии Шария возле его дома, когда он был один. Били преимущественно по голове. В тяжелом состоянии он попал в реанимацию.

В эфире телеканала ZIK Анатолий Шарий открыл новые подробности инцидента.

Впоследствии стало известно, что полиция переквалифицировала статью по делу о нападении на члена партии Шария Никиту Роженко в Харькове.

Добавим, 2 июля блогер Анатолий Шарий сообщил об избиении "Нацкорпусом" в Виннице приверженца его политической силы.