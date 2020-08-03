Захват отделения банка в центре Киева: Очевидцы заявили, что мужчина требовал 40 тыс. гривен

Ранее сообщалось, что мужчина требует телетрансляцию

Мужчина захватил заложника в столичном бизнес-центре Скриншот видео

Мужчина, захвативший заложника в здании бизнес-центра "Леонардо", в центральной части Киева, требует 40 тыс. грн. Об этом сообщила очевидица Ольга Артюшенко, которая находилась в здании во время захвата, в комментарии изданию Страна.иа.

По словам Артюшенко, злоумышленник расположился на первом этаже здания – в банке, со стороны улицы Владимирской. Саму Ольгу и сотрудников банка эвакуировали.

"Я уже счастливо иду отсюда. Работников банка эвакуировали. Террорист хочет 40 тысяч гривен, говорит, что у него бомба", – заявила очевидица событий. Отмечается, что о сумме террорист сказал сотрудникам банка.

По словам сотрудницы одного из офисов бизнес-центра Ирины Милютиной, в здании есть несколько выходов, а правоохранители централизованно никого не выводят. В то же время, многие офисы приняли решение эвакуироваться самостоятельно. "Полиция только у выхода на Владимирской. Остальные выходы свободны", – сообщила Милютина.

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Напомним, сегодня утром, 3 августа, в центре Киева мужчина захватил заложника и угрожал взорвать отделение банка.

Позже стало известно, что мужчина, захвативший заложника в столичном бизнес-центре, требует начать телетрансляцию.

Впоследствии в МВД обнародовали фото и имя мужчины, который захватил отделение. Им оказался гражданин Узбекистана Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 г. р.