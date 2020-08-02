Телеведущая Наташа Влащенко намерена подавать в суд на экс-помощника депутата Тараса Писаржевского

Журналистка и телеведущая Наташа Влащенко ZIK

Писаржевский назвал Влащенко и журналистку "Интера" Анастасию Луговую, которая пострадала в поезде "Мариуполь-Киев" - "медиапроститутками"

Телеведущая канала "ZIK" Наташа Влащенко собирается подавать в суд на бывшего помощника депутата VIII созыва, "активиста" общественной инициативы "Бойкот российского телерадиопродукта" Тараса Писаржевского, из-за то, что он назвал "медиапроститутками" её и журналистку "Интера", которую на днях избили в поезде "Мариуполь - Киев" и пытались изнасиловать. Об этом Влащенко сообщила в своем Facebook.

"Поскольку в последние дни мы проводили флешмоб в поддержку женщин с красивыми фото, то вот нам представилась отличная работа: 1. Узнать, что делает этот негодяй (Тарас Писаржевский, - ред.) в ВР; 2. Понять, кто нанял его на работу; 3. Сделать так, чтобы его там больше не было. Дмитрий Разумков, я не прошу, я требую, чтобы этот человек был уволен. А дальше я поведу его в суд. И начнём первый публичный процесс по негодяю", - написала Влащенко, комментируя оскорбления мужчины в соцсети, который позже отметил, что он работал в Раде до конца прошлого созыва.

Как известно, экс-помощник депутата VIII созыва от партии "Батькивщина" Сергея Евтушка Тарас Писаржевский на своей странице в соцсети назвал пострадавшую в избиении и попытке изнасилования Анастасию Луговую - "медиапроституткой" и сожалеет, что на её месте не оказалась Наташа Влащенко.

"Жаль, что не Натаха Влащенко. Но тоже медиапроститутка, как никак", - написал он в Facebook, а позже удалил этот пост.

Facebook/Тарас Писаржевский

Сегодня утром, 2 августа, Тарас Писаржевский решил извиниться за свое злорадство.

"Оценив это сообщение с точки зрения постороннего человека, четко осознаю, насколько это высказывание, да и в целом это сообщение, в данном контексте, стало справедливо возмутительным для всех людей, которые имели возможность о нем услышать. Сегодня мне уже самому до конца четко трудно понять, что именно тогда мной руководило, поскольку — действительно: и женщина с ребенком попала в трагическую ситуацию, оставшись в одиночестве один на один с преступником. Поэтому, принося искренние извинения всем, кому нанес досаду, сообщение удаляю", — написал "в свое оправдание" Писаржевский, добавив, что "допустил ошибку".

Facebook/Тарас Писаржевский

Напомним, ночью 31 июля в поезде №84 сообщением "Мариуполь - Киев" неизвестный мужчина без верхней одежды ворвался в купе к женщине, которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать. На помощь женщине никто не пришел, она смогла скрыться вместе с ребенком у проводника соседнего вагона.